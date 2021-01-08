Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacak

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini vurguladı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temek Kursu mezuniyet törenine katıldı.

Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda düzenlenen törende konuşma yapan Arif Çetin, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 863 uzman erbaş jandarmayı tebrik etti.

"TERÖRLE MÜCADELE ÜLKEMİZİN HER KARIŞINDA SÜRECEK"

Jandarmanın, vazifesini her şeyin üzerinde tutan personeliyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye devam edeceğini belirten Çetin, şunları söyledi:

"Gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadele devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıyız. Bu yolda yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız. Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği ve hayır duasıyla, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK'lı teröristler başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Kato'da, Avaşin'de, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ve ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir."

Jandarma Genel Komutanı Çetin: Bu kış PKK'nın son kışı olacak



"BU KIŞ PKK'NIN SON KIŞI"

Amansız şekilde sürdürülen terörle mücadelede yüksek teknoloji kullanımına da dikkati çeken Çetin, "Bu kapsamda 2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır." diye konuştu.