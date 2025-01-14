Jandarma Genel Komutanlığı, 3'üncü yerli helikopter GÖKBEY'e kavuştu

DHA

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, jandarmanın envanterine geçtiğimiz aylarda katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3'üncü GÖKBEY teslim edilirken konuya ilişkin açıklama, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"3'ÜNCÜ GÖKBEY'İMİZİN TESLİM ALINMA SÜRECİ TAMAMLANDI"

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ailemiz büyüyor, gururumuz katlanıyor, 3'üncü GÖKBEY'imiz aramıza katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde yerini alacak olan 3'üncü GÖKBEY'imizin teslim alınma süreci tamamlandı. Üreten ülkemizin nişanesi, gururumuz GÖKBEY'lerimiz ile çok daha güçlüyüz. Vatana, millete ve Jandarma Havacılık Komutanlığımıza hayırlı, uğurlu olsun.

"T625 GÖKBEY'İMİZLE ADIMIZI TÜM ARENALARDA YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sosyal medya hesabından GÖKBEY'in görüntülerini paylaşarak, şu ifadelerde bulundu:

Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji hedefinde ilerlerken adımlarımızı sağlam atıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığımıza 3'üncü genel maksat helikopterimiz T625 GÖKBEY'imizi teslim ettik. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz T625 GÖKBEY'imizle adımızı tüm arenalarda göklere yazmaya devam edeceğiz.

GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER

T625 GÖKBEY, Türkiye'de TUSAŞ tarafından geliştirilen orta sınıf genel amaçlı bir helikopterdir. 2010 yılında geliştirmeye başlandı ve ilk uçuşunu 2018 yılında yaptı.

GÖKBEY, 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000 fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip. Harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.