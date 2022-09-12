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Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek.