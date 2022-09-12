- Haberler
- Gündem Haberleri
- Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek.
- 12.09.2022 - 02:41
Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı duyurusu Resmi Gazete'de yayınlandı.
7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı
Yayınlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.
AA'nın haberine göre başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.