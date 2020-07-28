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- Jandarma Genel Komutanlığı'nda atama ve terfiler
Jandarma Genel Komutanlığı'nda atama ve terfiler
- AA
- 28.07.2020 - 03:52
- Güncelleme : 28.07.2020 - 03:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i dün akşam kabul etmişti.
Bu görüşmenin ardından, Jandarma Teşkilatı'nda atama ve terfiler gerçekleştirildi.
28 İLE YENİ KOMUTAN
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atama ve terfiler, Resmi Gazete'de yayınlandı.
28 yeni il jandarma komutanı atanırken, 4 general ve 24 albay emekli edildi.
1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ederken, 5 albay da general yapıldı.
Kararnameyle, 22 general yeni göreve atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.
Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına,
Sahil Güvenlik Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcılığına atandı.
Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu getirilirken;
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na ilk kez general rütbesi ile Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz atandı.