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    Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar belli oldu

    İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 27 bin 283 personeli kapsayan atamaların belli olduğunu duyurdu.
    • 19.05.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 20:45
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    Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar belli oldu

    İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı'nca personelin görev ataması gerçekleştirildi.

    Konuya ilişkin açıklama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi.

    27 bin 283 personelin ataması belli oldu

    Yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 27 bin 283 personeli kapsayan 2022 yılı genel atamaları kapsamında, 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

    Personel tercihleri göz önüne alınarak yapıldı

    Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'nci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan, temdit başvurusunda bulunan ve öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak yapıldı.

    Takvime uygun yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

    Jandarma Genel Komutanlığı nda atamalar belli oldu #1


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