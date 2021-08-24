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    Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

    Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

    Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 04:48
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 05:47
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    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen YAŞ atamasının ardından, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamalar da belli oldu.

    Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

    5 GENERAL TERFİ ALDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti.

    Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Orgeneralliğe diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç da Korgeneralliğe yükseltildi.

    İki komutan da aynı görevlerine devam edecek.

    JANDARMADA DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

    Ayrıca 22 jandarma generalin görev yerleri değişti.

    10 jandarma kıdemli albay ise tuğgeneralliğe yükseldi.

    Çeşitli görevlerde bulunan 32 jandarma kıdemli albay da, 32 kente İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

     

    Jandarma Genel Komutanlığı nda atamalar Resmi Gazete de yayınlandı #1

    Jandarma Genel Komutanlığı nda atamalar Resmi Gazete de yayınlandı #2

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    Jandarma Genel Komutanlığı nda atamalar Resmi Gazete de yayınlandı #5

    Jandarma Genel Komutanlığı nda atamalar Resmi Gazete de yayınlandı #6

    Jandarma Genel Komutanlığı nda atamalar Resmi Gazete de yayınlandı #7

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