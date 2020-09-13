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    Jandarma paylaştı: Van’da operasyondaki komandonun fotoğrafı

    Jandarma Genel Komutanlığı, Van'da sürdürülen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'na katılıp kayalık üzerinde nişan alan komandonun fotoğrafını binlerce beğeni aldı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 13:19
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    Jandarma paylaştı: Van’da operasyondaki komandonun fotoğrafı

    Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından, Van'da devam eden 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'na katılan bir komandonun fotoğrafını paylaştı.

    Fotoğrafta operasyonda görev yapan komandonun, kayalıkları üzerindeki yüksek bir noktada tüfeği ile nişan aldığı görüldü.

    ‘KAHRAMANLARIN ÖLÜMÜ’

    Fotoğraf, yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın, 'Kahramanların Ölümü' şiirinde yer alan, “Gerilir zorlu bir yay, oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip batmak için” sözleri ile paylaşıldı.

    Jandarma paylaştı: Van’da operasyondaki komandonun fotoğrafı #1

    Jandarma paylaştı: Van’da operasyondaki komandonun fotoğrafı #2

    Jandarma paylaştı: Van’da operasyondaki komandonun fotoğrafı #3

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