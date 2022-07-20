Jandarma terör örgütüne göz açtırmıyor: 56 terörist yakalandı

Yurt genelinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 12 ilde 25 ayrı operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri terör örgütüne nefes aldırmıyor...

Türkiye'nin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, 8-15 Temmuz tarihleri arasında PKK, DEAŞ ve FETÖ örgütü mensubu 56 zanlının yakalandığını bildirdi.

12 ilde 25 ayrı operasyon düzenlendi

Düzenledikleri operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuran güvenlik güçleri, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 12 ilde 25 ayrı operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.





"2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur"

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Jandarma Genel Komutanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde; PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 08 Temmuz-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında, 12 ilde eş zamanlı yapılan 25 ayrı operasyonda 56 şüpheli yakalanmış, 2 bölücü terör örgütü mensubu ise teslim olmuştur." denildi.