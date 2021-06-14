Jandarma Teşkilatı 182 yaşında: Jandarma günü kutlama mesajları ve sözleri 2021

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 182. yıl dönümü kutlanıyor. Peki, Jandarma Günü ne zaman? İşte Jandarma Günü'ne özel paylaşılacak en güzel Jandarma Günü mesajları...

Devlet arşivlerinde adına 1839'dan itibaren rastlanan ve 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 182 yıldır gece gündüz görev yapıyor.

Vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarmalara kutlama mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, Jandarmalar Günü sözleri ve mesajlarına dair aramalar yapıyor.

İşte en güzel ve anlamlar Jandarmalar günü mesajları...

JANDARMA KURULUŞ TARİHİ

Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıl dönümü 14 Haziran Pazartesi günü kutlanıyor.



Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)'nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

JANDARMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın günü kutlu olsun.



Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın bu güzel günü kutlu olsun.



Mensubu olmaktan daima onur duyduğum (182) yıllık mazisi olan"Jandarma Genel Komutanlığında" görev yapan emekli olan "Kahraman" silah arkadaşlarımın "14 Haziran Kuruluş Günü"nü kutlarım.

Jandarma Teşkilatımız sağ olsun,var olsun! Allah yâr ve yardımcıları olsun!



Yüce Türk Milletinin huzur ve güvenliği için ülkenin her köşesinde emniyet ve asayişi sağlayan 182 yıldır Jandarma yıl dönümün kutlu olsun.



Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.



Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yılını kutlarım...Dağda kırda mağarada ilçede hainlerin ensesinde Türk Milletinin yanında var olsun kutlu olsun.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.