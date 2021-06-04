- Haberler
- Gündem Haberleri
- Jandarma uzman erbaş alımı sınav sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama ekranı 2021
Jandarma uzman erbaş alımı sınav sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama ekranı 2021
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı jandarma uzman erbaş alımı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 Jandarma uzman erbaş alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı..
- Haber Merkezi
- 04.06.2021 - 13:08
Toplamda 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuru yapan adayların merakla beklediği duyuru yayımlandı.
Bunun üzerine sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenebilecekleri ekrana erişim sağlamak için araştırmalarına başladı.
İşte 2021 Jandarma uzman erbaş alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı...
2021 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Başvuru işlemleri 21 Ocak ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli uzman erbaş alımı sınav sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın personel temini sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle erişim sağlayabilecek.
İlgili alıma dair detayları merak edenler, 2021 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Kılavuzuna göz atabilir.