Jandarma ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyon

Emniyet güçleri, terörle mücadele operasyonlarını sürdürüyor...
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)ve jandarma, teröristleri inlerinde bulmaya ve yok etmeye devam ediyor.
ÖNEMLİ BİR OPERASYONA İMZA ATILDI
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, MİT’in saha elemanlarıyla Suriye’nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza attı.
İKNA EDİLEREK TESLİM ALINDI
Terör örgütü PKK/YPG içerisinde yıllarca sabotaj faaliyeti içinde olan örgüt için sözde önemli bir isim ikna edilerek teslim alındı.
ÖRGÜTÜN SÖZDE SABOTAJCILARINDAN
Türkiye’den örgüte katılarak Suriye’ye gönderilen teröristin, ağır silah eğitimi verilerek Suriye’deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği, örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenildi.
KAMİKAZE DRONE KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Teröristin, Suriye’de harekat alanında bulunan Türk askerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kamikaze drone kullanıcısı olduğu da tespit edildi.
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