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Jandarma ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyon

Jandarma ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyon Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün sözde sabotajcısı olarak faaliyet gösteren bir terörist, jandarma ve MİT'in ortak çalışması sonucu ikna edilerek teslim alındı.