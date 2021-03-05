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    Jandarmadan gülümseten anons: Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli yürü

    Jandarma ekipleri korona virüse karşı vatandaşları uyardı. Ekipler megafonla “Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü” şeklinde anons yaptı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 17:55
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    Jandarmadan gülümseten anons: Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli yürü

    Koronavirüs risk değerlendirme haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya’da jandarma ekipleri de vatandaşları tedbirli olması için uyarılarda bulunuyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri megafonla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.

    GÜLÜMSETEN ANONS

    Ekipler sorumluluk alanlarında araçla dolaşarak megafondan, “Kıymetli vatandaşlarımız, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Koronavirüs haritasında rengimiz kırmızıdır. Gelin, el birliğiyle rengimizi maviye dönüştürelim. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için sadece yapmamız gerekenler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Konyalım yürü ama maskeyle mesafeli bir şekilde yürü” şeklinde uyarılarda bulundu.

    Jandarmadan gülümseten anons: Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli yürü VİDEO

    Jandarmadan gülümseten anons: Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli yürü #1

    Jandarmadan gülümseten anons: Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli yürü #2

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