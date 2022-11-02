Petrol
96.05
1.48%
Euro
18.3754
0.09%
Dolar
18.6182
0.17%
Altın
986.23
0.10%
Borsa
4072
0.42%
Bitcoin
387.523
0.87%
BTXN Coin
10.12
-2.22%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Jandarma'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

    Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
    • 02.11.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 19:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jandarma'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yayınladığı videoda, kolluk kuvvetlerini uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlamıştı.

    Olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

    Jandarma'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

    Jandarma Genel Komutanlığı, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçe, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

    Asılsız beyanlarla suçla mücadelenin baltalanmak istendiği vurgulandı

    Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

    Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.

    Jandarma dan Kemal Kılıçdaroğlu na suç duyurusu #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Tuvana Türkay'ın annesi
    Magazin

    Tuvana Türkay'ın annesi

    Meltem Şişli hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemi
    3. Sayfa

    Meltem Şişli hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemi

    Görüş Bildir