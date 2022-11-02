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- Jandarma'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Jandarma'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- 02.11.2022 - 19:17
- Güncelleme : 02.11.2022 - 19:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yayınladığı videoda, kolluk kuvvetlerini uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlamıştı.
Olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.
Jandarma'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Jandarma Genel Komutanlığı, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçe, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.
Asılsız beyanlarla suçla mücadelenin baltalanmak istendiği vurgulandı
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.