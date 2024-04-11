Jandarmadan komando paylaşımı: O sizi görüyor Jandarma Genel Komutanlığı'nın X hesabından paylaştığı, arazi ile bütünleşerek kamufle olmuş bir komandonun fotoğrafı beğeni topladı.

ensonhaber.com

Türkiye, terör belasıyla yılladır başarılı bir mücadele veriyor...

Yurt içinde ve dışında sürdürülen kararlı mücadeledenin en ön safında Mehmetçik var.

Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınır ötesi operasyonda hem yurt içinde sınır devriyesinde hem de kışlada eğitimde...

Milletin göz bebeği Mehmetçik'in başarısı göğüs kabartırken üstün yetenekleri de alkış alıyor.

Vatanı için en ön saftaki bu kahramanların araziden görüntüleri de resmi hesaplardan paylaşıldıkça beğeni yağmuruna tutuluyor.

"O sizi görüyor"

Son paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı'nın X hesabından geldi.

Arazide eğitim sırasında kamufle olmuş bir komandonun görüntüsünü beğeni topladı.

Paylaşıma "Orada 1 jandarma Komando var! Siz onu göremeseniz de o sizi görüyor." notu düşüldü.