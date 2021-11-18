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    Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması

    Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı KADES uygulamaları kapsamında Atköy'de kadınlara uygulamayı anlattı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 18:56
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    Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Kadın Acil Destek (KADES)” Uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak; Altıeylül ilçesi Atköy semt pazarında bulunan kadın vatandaşlara; akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği programları uygulamalı gösterdi.

    JANDARMA, KADINLARI BİLGİLENDİRDİ

    Jandarma ekipleri “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması”nın; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yaparak, kadınların telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.

    Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması #1

    Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması #2

    Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması #3

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