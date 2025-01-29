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DHA

Güvenlik güçleri düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmıyor..

Bu başarılı operasyonlarının arkasında ise zorlu bir eğitim yer alıyor.

Bu kapsamda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, zorlu kış şartlarında dalış eğitimi gerçekleştirdi.

TEKEDERESİ GÖLETİ'NDE DALIŞ EĞİTİMİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da dalış eğitimi için hazırlıklarını tamamlayan SAK timi, Palandöken ilçesine 20 kilometre uzaklıkta 2 bin 300 rakımdaki Tekederesi Göleti’ne gitti.

EĞİTİM BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını kesen ekipler, eğitim dalışını gerçekleştirdi.

Jandarma SAK timi, kış şartlarına uyum için düzenlenen dalış eğitimini başarıyla tamamladı.

TAKDİR TOPLADI

SAK timinin zorlu dalış eğitimi vatandaştan da büyük takdir topladı.

Yayınlanan eğitim görüntülerine beğeni yağdı.