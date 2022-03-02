Jandarma'ya T-129 ATAK helikopteri teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 1 adet T-129 ATAK Helikopteri daha teslim etti. Toplam teslim edilen T-129 ATAK helikopteri sayısı 70'e ulaştı.

Türkiye, savunma sanayii alanındaki başarısıyla tüm dünyada kendinden söz ettirmeye devam ederken, envantere de her gün bir yenisi katılıyor.

Rusya ve Ukrayna savaşında Bayraktar SİHA'ların başarıları konuşulurken, yerli savunma sanayiinin de önemi ortaya çıkıyor.

Yerli savunma sanayii kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na 1 adet daha T-129 ATAK helikopteri teslim edildi.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ

Helikopterin teslim edildiğini Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından duyurdu.

Başkan Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayiinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak Jandarma'ya T-129 ATAK helikopteri teslim ettik." ifadelerini kullandı.

70 ATAK HELİKOPTER TESLİM EDİLDİ

Böylelikle Jandarma'nın envanterindeki T-129 ATAK helikopter sayısı 11'e yükseldi. Şu ana kadar teslim edilen T-129 ATAK helikopter sayısı ise 70 oldu.