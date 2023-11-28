Japonlar bu defa utanç verdi! Gazze'ye atılan bombalara... Bir grup Japon turist, İsrail birliklerini ziyaret ederek Gazze'de sivil yerleşim yerlerine atılan bombaların üstüne isimlerini yazdı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor...

Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail'e dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu tepkilere rağmen durmayı düşünmeyen İsrail'in yanında olduğunu gösteren bazı Japonlar, herkesi şoke etti.

Bir grup Japon turist, sivilleri öldüren ve soykırıma imza atan İsrail birliklerini ziyaret etmeye gitti.

Bombalara isim yazdılar

Japon turistlerin "Gazze'ye atom bombası atmalıyız" diyen bakanların bulunduğu İsrail'e destek vermesi, sosyal medyada Hiroşima ve Nagazaki'nin acıları hatırlatılarak eleştirildi

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümet, geçici ateşkes öncesi yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk 14 bin 854 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.