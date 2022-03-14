Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi, Ukrayna temasları için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna ile ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere harekete geçen Japon Bakan Hayashi, Türkiye ve BAE'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın üzerinden geçen 19 günde birçok ülke resmi temaslar kurdu.

Türkiye'nin de diplomatik önem taşıdığı savaşa yönelik birçok ülke ile istişareler yapılıyor.

Japonya'da Ukrayna'daki savaşla ilgili temaslarda bulunmak üzere harekete geçti.

JAPONYA'DAN TÜRKİYE ZİYARETİ

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirmek üzere Türkiye'yi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi.





ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hafta sonu Türkiye ve BAE'ye gitmesi beklenen Hayashi'nin, 2 ülkeden de üst düzey hükümet yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi.

KİLİT İSİMLERLE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Türkiye'deki muhataplarına Tokyo'nun Ukrayna'da ateşkesi sağlamak için müzakerelerde rol almaya hazır olduğunu ifade etmesi beklenen Hayashi'nin, BAE'de ise enerji arzında istikrarın nasıl sağlanacağı konusunda kilit isimlerle fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.





ANKARA'NIN ARABULUCULUK ROLÜ

Japon basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile de yakın ilişkilerinin olduğu belirtilirken, geçtiğimiz hafta yapılan üçlü dışişleri bakanları toplantısı hatırlatılarak, Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenebileceğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN ADI ÖNE ÇIKIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba geçtiğimiz hafta ateşkesin sağlanması adına Antalya'da üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantıda yaşanan gelişmelerin ardından ise uluslararası kamuoyunda arabulucu olarak Türkiye'nin adı öne çıkmıştı. Ukrayna hükümeti de Rusya ile görüşmelere İsrail veya Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini açıklamıştı.



