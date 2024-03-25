Japonya'da 26 kişiyi hastanelik eden ilaç piyasadan toplatılıyor Japonya'da kötü huylu kolesterolü düşürdüğü iddia edilen gıda takviyeleri 26 kişiyi hastanelik ederken şirket, müşterilerine ilaçları bırakmaları konusunda uyarıda bulundu.

İHA

Japonya'da kolesterolü düşürdüğü iddia edilen ilaç, insanları hastanelik etti.

Ülkede faaliyet gösteren özel bir firma tarafından kırmızı pirinç mayası kullanılarak üretilen ve kötü huylu kolesterolü düşürdüğü iddia edilen gıda takviyeleri, 26 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

26 kişi hastanelik oldu

Firmadan yapılan açıklamada, geçen hafta böbrek yetmezliği dahil farklı şikayetlerle hastaneye kaldırılan 6 kişiye ek olarak, dün de ürünleri kullanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İlaçlar piyasadan toplatılıyor

Gelişmenin ardından, 300 bin paket “Beni Koji Choleste Help” adlı ürün dahil 5 farklı takviyenin şirket tarafından piyasadan toplatılmaya başlandığı kaydedildi.

Şirket, müşterilere ürünü kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu.

İlaçlar küften elde ediliyor

Üretim sürecinde kullanılan küflerden elde edilen bilinmeyen bir bileşenin yan etkiye neden olduğu ihtimali üzerinde durulurken, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)