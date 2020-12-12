Japonya'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, Japonya'nın kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde yerel saatle 16.19'da 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yerin 50 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Aomori eyaletinde de hissedilirken, tsunami uyarısında bulunulmadı.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı.