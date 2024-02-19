Japonya'da atık işleme tesisi alevlere teslim oldu Fukuoka eyaletindeki endüstriyel atık işleme tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bölgeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 13 saatlik çalışmalarının sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı.

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İHA

Japonya'da yükselen alevler panik dolu anlara neden oldu.

Fukuoka eyaletinde bulunan endüstriyel atık işleme tesisinde, yerel saatle 18.00 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü

Çıkan yangında alevler kısa sürede yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar 13 saat sürdü

Yangın, itfaiye ekiplerinin 13 saatlik çalışmanın ardından bu sabah saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı.

Yapılan incelemelerde, tesiste bulunan işlenmemiş metal ve plastik maddelerin alev aldığı belirlendi.

Facia önlendi

Öte yandan tesisteki mesainin 17.40’te sona ermesi büyük bir faciayı önledi.

İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)