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AA

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde başlayan orman yangını bölgede paniğe neden oldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Japonya'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangını binalara zarar verince ve yangını söndürmek için askeri helikopterlerin seferber edilmesinin ardından binlerce kişi panik halinde evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

HELİKOPTERLE SU DÖKÜLDÜ

Kamu yayın kuruluşu NHK'nın havadan görüntülerinde, Iwate vilayetine bağlı Ofunato kentindeki ormanlık alanlardan birine helikopterle su dökülerek yangını söndürülmeye çalışıldığı görüldü.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, alevlerin geniş bir alana yayılması sonucu kırsal bölgelerdeki bazı evler de zarar gördü.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi Ofunato şehrine bağlı kasabalardaki 200'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Bölgede bulunan 2 okulda ise tedbir amacıyla geçici olarak eğitime ara verildi.

ORMANDA CESET BULUNDU

Iwate Valiliği yangınla mücadele için bir kriz masası oluştururken, Japonya Meteoroloji Ajansı bölgede kuru havaların etkili olduğu ve bugün şiddetli rüzgar beklendiği konusunda uyardı.

Kurtarma ekipleri bölgede yanmış bir ceset buldu, polis bunun orman yangınıyla olası bağlantısını araştırıyor.

2 BİN KİŞİYE TAHLİYE UYARISI

NHK'nın yayınladığı diğer görüntülerde yangının çeşitli bölgelerdeki birçok evin yanarak küle döndüğü görüldü.

Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğü belirtilirken, yangının daha fazla yayılma riski nedeniyle 873 hanede yaşayan en az 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı açıklandı.

'BÜYÜK ÇAPLI' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ofunato Belediye Başkanı Kiyoshi Fuchigami, yangını 'büyük çaplı' olarak nitelendirerek, batıdan esen kuvvetli rüzgarların aynı bölgede bir dizi küçük orman yangınının yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 1.500 dönüm alan yandığı belirtilirken ilk belirlemelere göre yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.