Japonya'da yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

396 kişinin, koronavirüsün "daha önce görülmemiş" yeni bir türüne yakalandığı bildirildi.

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), 396 kişinin, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir koronavirüs varyantına yakalandığını açıkladı.

Vakaların, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildiği kaydedildi.

AŞILARIN ETKİSİNİ DÜŞÜREBİLİR

NIID'ye göre, söz konusu ülkelerdeki türlerle bazı benzerlikler taşıyan varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut koronavirüs aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

NIID'nin Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, yeni varyantın, Japonya dışından geldiğinin tahmin edildiğini, ancak yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

“ANA AKIM OLMAZ”

Tomoya, "Yeni türün 'ana akım' oluşturabileceğini düşünmüyoruz, ancak duruma yönelik bilgi edinmeye çalışacağız." dedi.