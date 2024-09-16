Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiası Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiası, sosyal medyada etkileşime neden oldu. Ancak kısa sürede ortaya atılan bu iddianın asılsız olduğu belirlendi.

AA

Sosyal medyada Japonya'nın, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği ileri sürüldü.

Sosyal medya platformu X'te eski bir haber görselini yeni gibi sunan bir hesaptan içeriğe, "Barış Manço'nun hatırına 50 yıl idare etti adamlar bizi" diye yazıldı.

Paylaşım, sosyal medyada etkileşime neden oldu.

Yine paylaşımlardan birinde de 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren kapıda vize döneminin sona ereceği iddia edildi.

KONUYLA İLGİLİ SON HABER 2020 YILINDA YAPILDI

Ancak gerçek pek de öyle değil.

İnternette arama yapıldığında erişilen haberin, 6 Ekim 2020 tarihinde yayınlandığı görülüyor.

Haberde "Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibariyle vizesiz seyahati sonlandırdı.” deniyor.

Gerekçe olarak ise Kovid 19 gösteriliyor.

"90 GÜNE KADAR VİZE ALINMASINA GEREK YOK"

Ancak Japonya, bu uygulamayı iki yıl sonra kaldırmış ve bu konu haberlere konu olmuştu.

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'nun 26 Eylül 2022 tarihli duyurusunda bu konu hakkında detaylar yer alıyor.

Yine açık kaynaklarda Japonya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde 4 Nisan 2024 tarihli bir bilgilendirme var.

Sitede "Vize muafiyeti kapsamında Türk vatandaşlarının turistik, kültürel, ticari, akraba ziyareti ve benzeri amaçlarla gerçekleştireceği ve 90 güne kadar olan Japonya seyahatlerinde vize alınması gerekliliği yoktur." yazıyor.

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI: BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK

Son olarak Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaları Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'na sordu.

Başkonsolosluk yetkilileri, mevcut vize koşullarının devam ettiğini ve geçerli olduğunu, böyle bir çalışma bulunmadığını, kendilerine böyle bir haber gelmediğini ve böyle bir karar durumunda genel olarak 1-3 ay kadar bir süre önce kamuoyunun bilgilendirildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)