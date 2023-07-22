Ali Yerlikaya: JASAT haziran ayında 2580 operasyon düzenledi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin 1 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 130 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Güvenlik güçleri suçlulara geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir başarılı operasyonu duyurdu.

"Suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecek"

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan baskınlara ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: