Jeff Bezos Amazon’dan ayrılıyor mu? Jeff Bezos görevini bıraktı mı, yerine kim gelecek?

Jeff Bezos Amazon’dan ayrılıyor mu? Jeff Bezos görevini bıraktı mı, yerine kim gelecek?

Dünyanın en zenginleri listesinin birinci sırasında yer alan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos sürpriz kararını duyurdu. Jeff Bezos, Amazon’daki CEO’luk görevini bırakıyor mu? İşte detaylar...

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2020 yılının son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Açıklamada şirkette yönetici değişikliğine gidileceği belirtildi. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un bu yaz görevinden ayrılacağı duyuruldu.

Bunun üzerine Jeff Bezos Amazon'u bırakıyor mu sorusu dünya gündemine oturdu.

JEFF BEZOS GÖREVİNİ BIRAKACAK MI?

Jeff Bezos’un, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalacağı aktarıldı.

Amazon’un üst yöneticilik görevinin, bir süredir şirketin bulut bilişim işleriyle ilgilenen Andy Jassy'ye devredileceği açıklandı.

AMAZON'UN ÇEYREKLİK GELİRİ İLK KEZ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Açıklamada şirketin 2020 yılının son çeyreğine ait finansal sonuçları da paylaşıldı. Bu sonuçlara göre, Amazon’un çeyreklik gelirinin ilk kez 100 milyar doları aştığı görülüyor.

2020'nin dördüncü çeyreğinde Amazon'un satışlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44’lük bir artışla 125,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

2020 yılı genelinde şirketin satışlarında artış yaşandığını gösteren açıklamada, 2020 yılında Amazon'un satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 386,1 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 2020 yılı genelinde Amazon'un net karının 21,3 milyar dolar olduğu aktarıldı. Hisse başı karının ise geçen yıl 41,83 dolar olduğu bildirildi.

Amazon, 2019'da 11,6 milyar dolar kar etmişti.

JEFF BEZOS KİMDİR?

12 Ocak 1964’te New Mexico’da doğan Jeff Bezos, küresel olarak faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO 'su ve başkanı olarak tanınmaktadır.

Elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliği bölümünden mezun olan Bezos, uzun bir süre boyunca Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı.

1994’ün sonlarına doğru Amazon’u kurdu. Faaliyetlerine çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başlayan bu şirket, daha sonra ses yayını, yapay zeka ve bulut bilişim gibi çeşitli e-ticaret ürünleri ve hizmetlerine yer vermeye başladı.

2017 sonrası dünyanın en zengin kişisi konumuna gelen Bezos’un Temmuz 2018’de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti.

Girişiminin başarılı olması sonucu Time tarafından 1999 yılında Yılın Kişisi olarak seçildi.

2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alan Bezos, böylece medya sektörüne de giriş yapmış oldu.