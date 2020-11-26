Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti ne kadar?

Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti ne kadar?

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 2020 yılında dünyanın en zengin insanı olarak gösterildi. Yaşanan gelişmeyle birlikte, Bezos’un hayatı ve serveti merak edilmeye başlandı.

İnternetin en çok aratılan isimlerinden Jeff Bezos, "Dünyanın En Zenginleri" kategorisindeki yerini 2020 yılında da korudu. Amazon.com'un kurucusu ve sahibi Amerikalı iş adamı Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında soruları yeniden gündeme geldi.

Sahip olduğu servetiyle sık sık konuşulan Jeff Bezos'un mal varlığı ne kadar sorusu da oldukça merak ediliyor. İşte Jeff Bezos'un hayatı ve merak edilenler...

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos doğum adıyla Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964'te ABD'de doğdu.

Jeff Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcıdır.

Bezos, Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu.

1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu.

Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti.

Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörünede giriş yaptı.

JEFF BEZOS SERVETİ NE KADAR?

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos koronavirüs sürecinde servetine servet kattı.

Bezos, 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olmayı başardı.

1 Ocak 2020’de kişisel serveti yaklaşık 115 milyar dolar olan Bezos, aradan geçen 8 aylık süreçte servetine yaklaşık 90 milyar dolar daha eklemeyi başardı.

Eski eşi MacKenzie Scott’tan ayrılırken Amazon hisselerinin bir kısmını veren Bezos bu boşanma gerçekleşmeseydi 267,6 milyar dolarlık servetin sahibi olacaktı.