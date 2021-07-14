Jeff Flake kimdir? ABD Türkiye Büyükelçisi adayı Jeff Flake'in biyografisi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Peki Jeff Flake kimdir? İşte ABD Türkiye Büyükelçisi adayı Jeff Flake'in biyografisi...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada eski Arizona Senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı.

Basında yer alan haberlerin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday olarak gösterilen Jeff Flake'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Flake hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Jeff Flake kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongrenin iki kanadında da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor.

Peki Jeff Flake kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ABD Türkiye Büyükelçisi adayı Jeff Flake'in biyografisi...

JEFF FLAKE KİMDİR?

31 Aralık 1962 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Snowflake'de dünyaya gelen Jeff Flake ya da tam adıyla Jeffrey Lane Flake, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.

Lisans derecesini Brigham Young Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Flake, yüksek lisans derecesini ise Siyaset Bilimi alanında yapmıştır.

1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in ''Son Zaman Azizler Kilisesi'' için misyoner olan Jeff Flake, Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday olan Flake, genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi.

2013 yılında bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi.

Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinen Flake, genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.