Jeff Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna kararındaki duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanınması kararının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff L. Flake tarafından açıklama geldi.

Jeff L. Flake, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLİYOR"

Büyükelçi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri’nin, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz. #UnitedWithUkraine." ifadelerine yer verdi.