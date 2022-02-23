Euro
15.59
-0.34%
Dolar
13.76
-0.29%
Altın
839.12
-0.54%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
527.061
3.27%
BTXN Coin
39.97
4.06%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Jeff Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek

    ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna kararındaki duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jeff Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanınması kararının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff L. Flake tarafından açıklama geldi.

    Jeff L. Flake, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

    "UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLİYOR"

    Büyükelçi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri’nin, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz. #UnitedWithUkraine." ifadelerine yer verdi.

    Jeff Flake den Türkiye nin Ukrayna kararına destek #1


    İlginizi Çekebilir

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    25 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı
    3. Sayfa

    25 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir