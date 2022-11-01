Jeffry Flake'ten Halloween paylaşımı

ABD Ankara Büyükelçisi Flake, vampir kostümü ile eşinin de yanında bulunduğu bir paylaşım yaparak Halloween kutlaması yaptı.

ABD ve İngiltere'nin Ankara'ya atadığı büyükelçilerin özel yaşamları her zaman ilgi konusu olur.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise atandığı günden bu yana sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'nın çatısına çıkan Flake, verdiği James Bond pozu ile çok konuşulmuştu.

ABD Büyükelçisi, bu kez Halloween paylaşımı ile gündemde.

Flake'den Halloween'a özel vampir kostümlü paylaşım

Flake, düzenlenen Halloween partisine eşi ile birlikte katılırken vampir kostümünü tercih etti.

Protez vampir dişleri takan Flake, siyah pelerin giymeyi ve yüzüne kan lekeleri çizmeyi de ihmal etmedi.

ABD Büyükelçisi, o anları fotoğrafla ölümsüzleştirerek Instagram hesabından paylaştı.

Flake paylaşımına, "Cadılar Bayramınız kutlu olsun! Happy Halloween, Türkiye!" notunu ekledi.