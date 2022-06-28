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Jens Stoltenberg'den dörtlü zirve öncesi açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, 'Yeni katılacak ülkeler, müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda' dedi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 17:05
- Güncelleme : 28.06.2022 - 17:42
NATO Liderler Zirvesi Madrid'de toplanıyor.
Üyeler birer birer İspanya'ya yol alırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesi basın açıklamasında bulundu.
"Yeni katılacak ülkeler, müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma konusu hakkında konuşan Stoltenberg, "NATO'ya yeni katılacak ülkeler, tüm müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'ye müteşekkirim"
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü dörtlü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz." diyen Stoltenberg, "Tahıl krizine yönelik çabalarından dolayı Türkiye'ye müteşekkirim." şeklinde konuştu.