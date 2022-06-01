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    Jens Stoltenberg; Finlandiya, İsveç ve Türkiye heyetleri ile görüşecek

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda 3 ülkenin yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.
    • 01.06.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 18:45
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    Jens Stoltenberg; Finlandiya, İsveç ve Türkiye heyetleri ile görüşecek

    Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine verdiği desteği gerekçe göstererek NATO üyeliklerini veto etmesinin ardından diplomasi trafiği sürüyor.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    3 ülkenin temsilcileri ile görüşecek

    Toplantıda, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusuna değinen Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

    Masaya oturmaya hazırız

    Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

    Jens Stoltenberg; Finlandiya, İsveç ve Türkiye heyetleri ile görüşecek #1


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