Jens Stoltenberg: İsveç ve Türkiye NATO zirvesi öncesi bir araya gelecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi İsveç'in NATO üyelik başvurusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir toplantı yapılacağını açıkladı.

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İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşmeler sürüyor...

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte 18 Mayıs 2022'de resmen NATO üyeliğine başvuran İsveç'in başvurusu, Macaristan ve Türkiye dışında tüm NATO ülkeleri tarafından kabul edildi.

Son olarak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu kapsamında Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin imzaladığı üçlü mutabakat uyarınca oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı 14 Haziran'da Ankara'da yapıldı.

"İlerleme kaydedildi"

Toplantı sırasında Brüksel'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki görüşmelerde İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'ilerleme kaydedildiğini' söyledi.

"İsveç ve Türkiye NATO zirvesi öncesi bir araya gelecek"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak üst düzey bir toplantıda bir araya geleceğini duyurdu.

Toplantının gündem maddesinin İsveç'in NATO üyelik başvurusu olduğu ifade edildi.

"Amaç, İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme sağlamak"

Toplantıyla ilgili bilgi veren Jens Stoltenberg şu ifadeleri kullandı: