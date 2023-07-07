Jens Stoltenberg: İsveç'in üyeliği konusunda hala büyük mesafe var Aylardır NATO ve ittifakının büyük uğraş verdiği İsveç'in NATO üyeliği konusunda Jens Stoltenberg'ten açıklama geldi. Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği konusunda hala büyük mesafe var" dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat 2022'de başlamasının Rusya'nın sınır komşusu Finlandiya ile birlikte 18 Mayıs 2022'de resmen NATO üyeliğine başvuran İsveç'in başvurusu, Macaristan ve Türkiye dışında tüm NATO ülkeleri tarafından kabul edildi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu kapsamında Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin imzaladığı üçlü mutabakat uyarınca oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı 14 Haziran'da Ankara'da yapıldı.

Toplantı sırasında Brüksel'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki görüşmelerde İsveç'in NATO üyeliği konusunda 'ilerleme kaydedildiğini' söyledi.

Heyetler bir araya geldi

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de üst düzey bir toplantıda tekrar bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yapılan beşinci toplantının ardından Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un görüşeceği bilgisini paylaştı

Stoltenberg basın toplantısı düzenledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, İsveç'in henüz onaylanmayan NATO üyelik başvurusu ve bu bağlamda Türkiye ile devam eden görüşme ve müzakerelere de değindi.

"İsveç'in üyeliği konusunda hala büyük mesafe var"

Stoltenberg, "Türkiye ile İsveç arasında NATO üyeliği konusunda hala köprü kurulması gereken boşluklar var." ifadelerini kullandı.