Jens Stoltenberg: Putin, Ukrayna'nın gücünü hafife aldı

Brüksel'deki NATO zirvesinden önce kameraların karşısına geçen Stoltenberg, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya olan saldırısı için 'büyük bir hata' ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Jens Stoltenberg, Vladimir Putin'in bağımsız egemen bir ulusa karşı savaş açarak büyük bir hata yaptığını söyledi.

"UKRAYNA'NIN GÜCÜNÜ HAFİFE ALDI"

Putin'in Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldığını da söyleyen Stoltenberg, "Beklediklerinden çok daha fazla dirençle karşılaşıyorlar." dedi.

"NATO HERHANGİ BİR SALDIRIYA TEPKİ VERMEYE HAZIR"

Kimyasal silah kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bunun geniş ve ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Bu durumun geniş ve ciddi sonuçları olacaktır. NATO, müttefiklerini her türlü saldırıdan korumaya, savunmaya ve herhangi bir saldırıya tepki vermeye hazırdır." diye konuştu.

"ÇİN DÜNYANIN GERİ KALANINA KATILMALI"

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO’nun Çin’i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırdığını belirterek, "Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınaması, Rusya’ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamak için dünyanın geri kalanına katılmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.