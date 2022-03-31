Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 36'ncı gününde konuştu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yönelik açıklamada bulunan Stoltenberg, arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür ettiklerini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 36'ncı gününde kameralar karşısına geçti.

Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ordusunun ve halkının cesaretini takdir ettiklerini ifade eden Stoltenberg, Türkiye'ye de teşekkür etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İki ülke arasında arabulucu rolü üstlenen Türkiye'nin çabalarına yönelik değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim." dedi.

UKRAYNA'NIN DİRENCİNİ TEBRİK ETTİ

Stoltenberg, "Her şeyden önce tabiki ordunun cesareti ve birlik ruhu sayesinde Ukrayna böyle bir direnç gösterebildi. İşte bu cesaret ve Ukraynalıların kararlığı, bütün dünyaya ciddi anlamda ilham verdi. Kendilerine saygı duruşunda bulunmak gerek." açıklamasında bulundu.

KİMYASAL SİLAH

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya kimyasal silah kullanır mı sorusuna, "Kimyasal silah ihtimaline karşı çok dikkatli konuşmam gerekiyor. NATO bu konuda çok ciddi sonuçları olacaktır, bunun kabul edilemez olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"RUSYA DURMUYOR"

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"İstihbaratımıza göre, Rus unsurları geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor. Rusya yeniden toplanıyor, yeniden ikmal yapıyor ve Donbas bölgesinde saldırısını tahkim ediyor. Aynı zamanda Rusya, Kiev ve diğer şehirler üzerinde baskısını devam ettiriyor. Bu nedenle daha fazla acıya sebep olacak daha fazla saldırı bekleyebiliriz."

Rusya'nın krizin çözümü için neredeyse hiç siyasi irade göstermediğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya'yı bir kez daha savaşı durdurmaya ve diyaloğa davet etti.

Stoltenberg, bir soru üzerine Ukrayna'ya NATO müttefiklerinin desteğinin süreceğini belirterek, "Ukrayna'ya gerektiği süre içinde silah desteği sağlamaya devam etmeliyiz." dedi.