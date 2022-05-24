Jens Stoltenberg: Türkiye ile masaya oturmamız gerekli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu, bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girebilmek için her yolu deniyor.

Tek bir NATO ülkesinin olumsuz oyuna bağlı olan bu üyelik için Türkiye'nin kararı günlerdir belli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıktığı her platformda terör örgütlerinin yuvası haline gelen iki ülke için "hayır" denileceğini söylüyor.

Ancak iki ülke, yine de umutlu.

"Ortak bir karara varacağız" demişti

Birkaç gün önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmede bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılmaları konusunda ortak bir karara kısa sürede varacağımıza inanıyorum." demişti.

"Türkiye'nin endişelerini gidermemiz gerekli"

Stoltenberg, bugün işin içine Türkiye'yi de kattı ve "Endişelerin giderilmesi gerekli." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Stoltenberg, "Sınırlarında daha az NATO görmek istedi ve savaş başlattı. Şimdi sınırlarında daha fazla NATO görüyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuruları tarihi önemde.

Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım. Unutmamalıyız ki; hiçbir NATO müttefiki, terör saldırılarından Türkiye'den daha fazla zarar görmemiştir ve başka hiçbir müttefik, Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim." şeklinde konuştu.

Gelecek ayı işaret etti: Cesur kararlar alınacak

Stoltenberg, Türkiye'nin ABD, Kanada ve İngiltere ile uzun yıllardır Ukrayna'yı desteklediğini de dile getirdi.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinde NATO'nun buna hazır olduğunu vurgulayan Stoltenberg, doğu kanadındaki mevcudiyete değindi. Stoltenberg, gelecek ay Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde, müttefikleri daha tehlikeli ve rekabetçi dünyaya adapte etmek için cesur kararlar alınacağını aktardı.

Çin ve Rusya'ya ekonomik bağımlılık

5G ağlarında Çin teknolojisinin kullanılması ve Kuzey Akım 2 projesine de değinen Stoltenberg, Ukrayna savaşının otoriter rejimlere olan ekonomik bağımlılığın enerji krizi şeklinde görülen büyük kırılganlıklara yol açacağını öğrettiğini belirtti.

Stoltenberg, “Batı ülkeleri güvenliklerini, ekonomik kârlara değişmemeli. Ekonomik seçimlerimizin güvenliğimiz için sonuçları olduğunu kabul etmeliyiz. Özgürlük, serbest ticaretten daha önemlidir.” diye konuştu.