Jens Stoltenberg: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyorum

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum" dedi.

Ukrayna'dan tahıl ihracatının gerçekleşmesi için Türkiye'nin de girişimleriyle dahil olduğu süreç devam ediyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Türkiye'nin çabalarını takdir ediyorum"

Stoltenberg, Ukrayna'dan tahıl ihracatı gerçekleşebilmesi için yürütülen tahıl koridoru girişimiyle ilgili açıklamasında, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap beklediklerini belirtmişti.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik."