Jens Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye sözünü tuttu Türkiye'nin TBMM'de İsveç'in NATO'ya girmesini onaylayan kararı onaylamasını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin bu konudaki sözünü tuttuğunu söylerken bu konuda duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da bir araya geldi.

İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Jens Stoltenberg, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konusuna da değindi.

“Türkiye sözünü tuttu”

İsveç'in NATO üyeliği sürecine de değinen Stoltenberg, “İsveç'in üyeliği konusunda Türkiye'nin parlamentodaki kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onay sürecini tamamlamış olmasını elbette memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Türkiye'nin geçtiğimiz yaz Vilnius'taki NATO zirvesinde hepimize verdiği sözü yerine getirdiğini ve NATO'nun kapısının açık olduğunu göstermektedir.” dedi.

Onay sürecini henüz tamamlamamış olan tek ülkenin Macaristan olduğunu hatırlatan Stoltenberg, “Parlamentonun kısa bir süre sonra onay sürecini tamamlayacağını umuyorum.” diye konuştu.

Stoltenberg, “İsveç'in ittifaka tam üye olacağından, bunun NATO'yu güçlendireceğinden, Moskova'ya açık bir mesaj vereceğinden ve kimin üye olacağına NATO müttefiklerinin karar vereceğini ve Moskova'nın NATO'nun genişlemesi üzerinde veto hakkının olmadığını göstereceğinden eminim.” ifadelerini kullandı.

"Putin'in kazanması trajedi olur”

ABD Kongresi'nin üyeleri ile görüşeceğini ve Ukrayna'ya desteğin önemini anlatacağını belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, “Başkan Putin'in kazanması Ukraynalılar için bir trajedi olacak ama aynı zamanda dünyayı daha tehlikeli, hepimizi daha güvensiz hale getirecek. Bu sadece Başkan Putin'i değil, Kuzey Kore, İran ve Çin gibi diğer ülkelerin otoriter liderlerini de güç kullanma konusunda cesaretlendirecek.” diye konuştu. Stoltenberg, bu kapsamda oluşacak riskin ileride Tayvan için de geçerli olabileceğini belirtti.