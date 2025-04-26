Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı: Naci Görür deprem uzmanı değil

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23 Nisan'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçılar, bölge halkını büyük bir endişeye sevk etti.

Meydana gelen depremin, beklenen İstanbul depremi olup olmadığına dair birçok uzmandan farklı yorum geldi.

Kimi yorumlar rahatlatırken, kimi de riskin devam ettiği algısını oluşturdu.

"NACİ HOCA DEPREM UZMANI DEĞİL"

Konuyla ilgili Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart da açıklamalarda bulundu:

Deprem denildiğinde bu işin uzmanı bizleriz, yani Jeofizik Mühendisleridir. Deprem oluşumu ve mekanizması üzerine eğitim alan, saha çalışmaları yapan sismologların görüşlerine kulak verilmelidir.



Naci Görür hocamız değerli bir Jeoloji Mühendisi ve sedimantoloji (tortul kayaçlar bilimi) alanında uzmandır. Ancak deprem oluşumu, ilerleyişi ve tehlikesi tamamen Jeofizik Mühendisliği ve Sismoloji uzmanlık alanına girer. Bu nedenle özellikle deprem konusunda sismoloji eğitimi almış Jeofizik Mühendislerinin açıklamalarına itibar edilmelidir.