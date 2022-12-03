Jeremy Rifkin CHP programına ABD'den bağlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin, katıldığı 'vizyon' programında küresel ısınma ve dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çeken bir konuşma yaptı.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir 'bekleyin' dediği 3 Aralık nihayet geldi.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıla Çağrı programının açılış konuşmasını yaptı.

Yeni 70 kişilik bir ekip oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, merakla beklenen isimleri takdim etti.

Başdanışman Rifkin ABD'den bağlandı

Kılıçdaroğlu, bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin'i başdanışman yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun sahneden imesi ile ABD'den salona bağlanan Rifkin katılımcılara hitap etti.

Rifkin, küresel ısınma ve dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çeken bir konuşma yaptı.

"Birlikte çalışırsak ancak başarabiliriz"



Rifkin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Akdeniz’in 22 ülkesi dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınıyor. İklim değişikliği bu bölge için böyle bir durum. Dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Birlikte çalışırsak ancak başarabiliriz. Türk halkının bir arada çalışması gerekiyor.

Başta X kuşağı olmak üzere biz 6. dönemin başındayız. insanlık için çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Şimdi karşımızdaki gerçeği görüp uyanmamız gerekiyor. İklim değişiyor.





"Angela Merkel benden yardım istedi"



Angela Merkel benden yardım istedi. Burada iş gücü finans devrimi gibi şeyler ortaya çıkyot. Almanya altyapısı eskiydi. Avrupa Birliği ve Çin’de gelişen yeni bir sanayi devriminden bahsettik.

Eski sisteme dönme şansımız yok. Biz kendi türümüzü doğaya yeniden adapte etmek zorundayız. Barışçıl protestolar gerçekleştiriyorlar genç kuşak uyaları bir acil durum döneminden geçiyor.

İlk defa bütün bir kuşak sokağa çıkıp protesto ediyor. Tüm ideolojiler kenarda duruyor işte bu gençler bir tür protestosu yapıyorlar.

"Doğa bizim düşmanımız değil"



Türkiye ve Akdeniz Havzası’nda genç kuşaklar burda büyümeden çoğalmaya geçiyorlar. Burada GSMH esenliğe harcanıyor. Hiper tüketimden yaşam kalitesi yüksek bir koşula geçiş söz konusu. Yüksek teknoloji içeren kobiler var artık. Dünyanın her yerindeki ekonomik koşulları kendilerine dahil ediyorlar.

Fosil yakıt jeoliğinden biyosfere geçiş yapıyoruz. İnsanları bir metafor değil ekosistem olarak gören bir yaşama geçiliyor. Biz her zaman değişiyoruz. Mesela iskelet karaciğer 365 günde bir yenileniyor. Evet bizi bir ekosistemiz aslında bu gezegeni kendi bünyemizde yaşatıyoruz.

Doğa bizim düşmanımız değil bu ekosistemin bir parçasıyız. Beni dinleyenler bunları başarabilecek miyiz diye düşünüyorlar, bir çok kurum var Amerika’da nasıl ayakta kaldık diye soruyorlar.

"Türkiye lider bir harekete geçirici"



Biz gene en çabuk adapte olan türleriz. Bilgilerimizi gelecek kuşaklarla paylaşabiliyoruz. Birkaç yüzyıldır doğayı kendimize adapte etmeye çalışıyoruz. Artık eski düzene dönme zamanı.

Türkiye, Akdeniz Havzası’ndaki 22 ülkeyle bir araya gelip işbirliği yapmalılar. Türkiye lider bir harekete geçirici. Üniversitelerinizde müthiş yetenekler var.

Türkiye’yi örnek haline getirecek kapasiteye sahipsiniz. Bu yeni çağ için işe başlamanın zamanı. Bu sayede yaşam kalitesini artıracağız. Evet Türkiye’de birlikte yaşayarak bunları başarmış olacağız. Bu yaşam denilen güzel deneyiminin bir parçası olduğumuzu göstereceğiz."

