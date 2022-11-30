Jeremy Rifkin Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosuna katıldı

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanındaki başdanışmanı oldu.

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.

Seçime 6 ay kala hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarına hız verdi.

6'lı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliği ve ortak söylem dışı tutumlar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık çıkışı gündemde.

3 Aralık'ta vizyon açıklaması yapacak

Son iki grup toplantısında 3 Aralık vurgusu yapan ve sosyal medyada da sık sık bu tarihi hatırlatan Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta ekonomi politikalarını ve kadrosunu açıklaması bekleniyor.

Bu kapsamda kulislerde bu kadroda yer alacak dikkat çekici ekonomistlerin adı geçiyor.

Merkel'in eski danışmanını başdanışman yaptı

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması beklenen ekonomi kadrosunda en dikkat çekici isim ise Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin.

Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul edilen ABD'li yazar Rifkin Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in 3. Endüstri Devrimi politikası sırasındaki danışmanı idi.

Lütfü kırdar'da tören düzenlenecek

CHP'nin üç yıldır üzerinde çalıştığı belirtilen bu projenin Lütfü Kırdar'da düzenlenecek bir törenle açıklanacak.

Düzenlenecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından CHP'nin ekonomi kurmayları Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke'nin yapısal reformlar ve yeşil ekonomi ile ilgili sunuş yapmaları planlanıyor.

ABD'deki MIT üniversitesinde akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyaca ünlü kitapları bulunan ekonomist Daron Acemoğlu'nun da video konferans yoluyla bir konuşma yapması bekleniyor.