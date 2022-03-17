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    JGK 5 bin uzman erbaş temini 2022 sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı

    Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini sonuçlarını açıkladı. İşte JGK 5 bin uzman erbaş temini sonuç sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 16:13
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    JGK 5 bin uzman erbaş temini 2022 sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı

    Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı sonlarında yayımladığı duyuru ile 2022 yılı için 5 bin Uzman Erbaş duyurusu yapmıştı.

    Başvuruda bulunan adaylar gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sonuçları beklemeye koyuldu.

    Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, 5 bin uzman erbaş temini sonuçları açıklandı mı? soruları merak ediliyordu.

    Jandarma Genel Komutanlığınd'an "Uzman Erbaş" duyurusu geldi.

    5 BİN UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SONUÇLARI

    Jandarma Uzman Erbeş temini için adaylar sorgulama işlemlerini İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

    Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Jandarma Uzman Erbaş temini sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    2022 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SONUCU

    JGK 5 bin uzman erbaş temini 2022 sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı #1


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