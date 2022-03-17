- Haberler
- Gündem Haberleri
- JGK 5 bin uzman erbaş temini 2022 sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı
JGK 5 bin uzman erbaş temini 2022 sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini sonuçlarını açıkladı. İşte JGK 5 bin uzman erbaş temini sonuç sorgulama ekranı...
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 16:13
Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı sonlarında yayımladığı duyuru ile 2022 yılı için 5 bin Uzman Erbaş duyurusu yapmıştı.
Başvuruda bulunan adaylar gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sonuçları beklemeye koyuldu.
Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, 5 bin uzman erbaş temini sonuçları açıklandı mı? soruları merak ediliyordu.
Jandarma Genel Komutanlığınd'an "Uzman Erbaş" duyurusu geldi.
5 BİN UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SONUÇLARI
Jandarma Uzman Erbeş temini için adaylar sorgulama işlemlerini İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Jandarma Uzman Erbaş temini sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
2022 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SONUCU