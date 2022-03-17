JGK 5 bin uzman erbaş temini 2022 sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı

JGK 5 bin uzman erbaş temini 2022 sonuçları açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini sonuçlarını açıkladı. İşte JGK 5 bin uzman erbaş temini sonuç sorgulama ekranı...

Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı sonlarında yayımladığı duyuru ile 2022 yılı için 5 bin Uzman Erbaş duyurusu yapmıştı.

Başvuruda bulunan adaylar gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sonuçları beklemeye koyuldu.

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, 5 bin uzman erbaş temini sonuçları açıklandı mı? soruları merak ediliyordu.

Jandarma Genel Komutanlığınd'an "Uzman Erbaş" duyurusu geldi.

5 BİN UZMAN ERBAŞ TEMİNİ SONUÇLARI

Jandarma Uzman Erbeş temini için adaylar sorgulama işlemlerini İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Jandarma Uzman Erbaş temini sonuçlarına ulaşabilirsiniz.