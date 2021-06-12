Jill Biden'dan eski First Lady'e ceketli mesaj

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'a eşlik eden eşi Jill Biden, İngiltere First Lady'si Carrie Johnson ile bir araya geldi.

ABD'nin First Lady'si Jill Biden ve İngiltere'nin First Lady'si Carrie Johnson Cornwall’a bağlı Carbis Koyu’nda plajda yürüyüş yaptı.

BIDEN, YÜRÜYÜŞ SONRASI TWITTER'DA PAYLAŞIM YAPTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile geçen ay gizli bir törenle evlenen 33 yaşındaki Carrie Johnson, bir yaşındaki oğlu Wilfred’i de yürüyüşte yanına aldı.

İkili bir ara Wilfred’ı kumlar üzerine bırakarak, bileklerine kadar denize girdi. First lady Jill Biden, sahil yürüyüşü sonrası paylaştığı Twitter mesajında “Carrie ve oğlu ile zaman geçirmek harikaydı” diye yazdı.

ESKİ FIRST LADY'E CEKETLE MESAJ VERDİ

Biden, yürüyüş sırasında giydiği ve arkasında ‘Love’ (Sevgi) yazan ceketle dikkat çekti. ABD First Lady’si, dünyaya sevgi mesajı vermek için bu ceketi tercih ettiğini ifade etti.

Ancak bu ceketin, Jill Biden’ın selefi, eski First Lady Melania Trump’a gönderme olduğu belirtti.

Melania Trump, ABD’deki yasadışı göçmenlerin çocuklarından ayrılması uygulaması tartışılığı sırada, arkasında “Benim gerçekten umrumda değil, peki ya sizin” yazılı bir ceket giyerek tepki toplamıştı.

Jill Biden dün de, Cornwall’da Cambridge Düşesi Kate ile bir anaokulunu ziyaret etti.