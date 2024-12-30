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Haber Merkezi

ABD'nin 39. başkanı başkanı olan Jimmy Carter, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Carter, 2015 yılında beyninde dört adet kanser tümörü olduğunu ve radyasyon terapisi aldığını açıklamıştı.

Yaşlılığına bağlı ilerleyen hastalıkları nedeniyle Şubat 2023'te Georgia eyaletinin Plains kentindeki evinde bakıma alınmıştı.

ABD tarihindeki en uzun yaşayan başkan olarak kayıtlara geçen Carter'ın son görüntüsü:

DENİZ KUVVETLERİNDE GÖREV YAPMIŞTI

Jimmy Carter, Georgia eyaletinin Plains kentinde doğdu ve büyüdü.

ABD Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra deniz kuvvetlerinde görev yaptı.

Askerlik hizmetinin ardından ailesinin yer fıstığı yetiştirme işini yeniden canlandırdı.

Siyasi kariyerine Georgia Eyalet Senatosu'nda başladı ve 1971-1975 yılları arasında Georgia Valisi olarak görev yaptı.

1976 yılında başkanlık seçimlerini kazanarak ABD Başkanı oldu.

RONALD REAGAN'A KARŞI KAYBETTİ

Başkanlığı döneminde enerji politikaları, insan hakları ve çevre konularına önem veren Carter, Camp David Anlaşmaları ile İsrail ve Mısır arasında barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadı.

İran rehine krizi ve ekonomik zorluklar gibi sorunlar nedeniyle 1980 yılında yapılan seçimlerde Ronald Reagan'a karşı kaybetti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'Nİ KAZANDI

2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Kurduğu Carter Merkezi ile özellikle Afrika ülkelerindeki sağlık sorunlarının çözümü için çalıştı.