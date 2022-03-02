Jitomir'de doğum evi vuruldu: 2 ölü 3 yaralı

Rus ordusunun düzenlediği bombardımanda hedef alınan yerleşim bölgelerinde doğum evi olarak bilinen tıp merkezi vuruldu. Bombardımanda 2 kişi ölürken 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus işgalinin 7'nci gününde saldırılar hızla devam ediyor.

Bu kez Ukrayna'nın Jitomir kentini hedef alan Rus ordusu, bombardıman düzenleyerek yerleşim yeri ve doğum evi olduğu bilinen tıp merkezini vurdu.

Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi.

2 ÖLÜ 3 YARALI

Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.