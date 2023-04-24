Joe Biden, 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' dedi ABD Başkanı Joe Biden, 1915'te meydana gelen olaylarla ilgili başkanlığının 3. yılında da üst üste 'Soykırım' ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

Ermenistan'ın yıllardır sürdürdüğü 1915 olaylarıyla ilgili asılsız iddiaların 108. yılına girildi.

Dünya kamuoyunda Türkiye'yi karalamak için yıllardır sürdürülen kampanyaya geçtiğimiz senelerde ABD Başkanı Joe Biden'dan destek gelmişti.

Biden, Donald Trump'ın aksine 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamış, "“Her yıl bugün Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için kendimizi yeniden adıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin tepkisini çeken bu sözlerin ardından Biden geçtiğimiz yıl da 'soykırım' sözcüğünü dile getirdi.

Türkiye'den peş peşe kınama mesajları gelirken, Biden bu yıl da çirkin ifadesini sürdürdü.

Yine soykırım dedi: Asla unutmayacağımıza dair söz veriyoruz

Biden, başkanlığının 3. yılında da üst üste 24 Nisan açıklamasında, 1915 Olayları'nı "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirerek, "Asla unutmayacağımıza dair söz veriyoruz" dedi.

Biden'ın açıklamada, "soykırım" kelimesine yer verirken, başlıkta Ermenistan'da kullanılan, "Ermeni Soykırımını Anma Günü" yerine, "Ermeni Anma Günü" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Biden, “24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri, Konstantinapol'de Ermeni entelektüelleri ve toplum liderlerini tutukladı. Bu Ermeni toplumuna karşı sistematik şiddet kampanyasının başlangıcıydı. İlerleyen yıllarda bir buçuk milyon Ermeni sürgün edildi, katledildi, ölümüne yürütüldü. Bu Ermeni aileleri jenerasyonlar boyunca etkileyen bir trajediydi" şeklinde konuştu.

"Ermeniler ülkemizi güçlendirdi"

Biden, şöyle devam etti:

"Bugün diğer devletlerle birlikte bu acı dolu tarihi hatırlıyor, aynı zamanda Ermeni halkının dayanıklılığı ve kararlılığı üzerine düşünüyoruz. Hayatta kalanların birçoğu aralarında ABD de bulunan yeni topraklarda hayat kurmak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın çeşitli yerlerinde Ermeniler nefretin kötülüğünü umutla karşıladı. Toplumlarını tekrar inşa ettiler. Ailelerini büyütüp kültürlerini korudular. Ülkemizi güçlendirdiler. Aynı zamanda atalarının hikayelerini anlattılar: 108 sene önceki soykırımı anmak ve bir daha bunun yaşanmadığından emin olmak için."

Açıklamada Türkiye ifadesi yer almadı: İstanbul'un eski adı kullanıldı

Öte yandan Biden'ın açıklamasında yine Türkiye ifadesi yer almadı ve kararın Osmanlı İmparatorluğu yetkilileri tarafından alındığı vurgulandı.

Biden ayrıca, yine İstanbul yerine şehrin eski adını kullandı.

Soykırım ifadesinden dönmeyen ilk ABD Başkanı oldu

Bilindiği üzere Biden, 24 Nisan 2021'de 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" diye nitelendiren ve geri adım atmayan ilk ABD Başkanı olmuştu.

Biden'dan önce 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tek ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981'de bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı.

Çavuşoğlu cevap verdi: Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz

Son olarak Biden'ın yazılı açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından tepki gösterildi.

Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir." şeklinde konuştu.