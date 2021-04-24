Joe Biden, 1915 olaylarına 'Soykırım' dedi

ABD Başkanı Joe Biden 1915 Ermeni olayları için 'Soykırım' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili açıklama yaptı.

Biden yaptığı açıklamada, 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullandı.

BİDEN, 'SOYKIRIM' DEDİ

Açıklamada, “Her yıl bugün Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için kendimizi yeniden adıyoruz” denildi.

Ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kullanılan ve “Büyük Felaket” anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi de açıklamada yer aldı.

"ERMENİ GÖÇMENLER YILLAR BOYUNCA ABD'Yİ ZENGİNLEŞTİRDİ"

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Biden, “Meds Yeghern'in kurbanlarını onurlandırıyoruz böylece yaşananların dehşeti tarihte kaybolmasın. Hayatta kalanların çoğu ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde yeni evler ve hayatlar bulmaya zorlandı. Ermeni halkı, güç ve dirençle hayatta kalarak kendini yeniden inşa etti. Ermeni göçmenler, on yıllar boyunca ABD’yi zenginleştirdi ancak atalarını kıyılarımıza getiren trajik tarihi asla unutmadılar. Hikayelerini onurlandırıyoruz, bunu suçlamak için değil, olanların asla tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz” dedi.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti.

ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.