Joe Biden, Ayasofya’nın ibadete açılmasından rahatsız

Karardan büyük endişe duyduğunu söyleyen Trump’ın rakibi, Ayasofya’nın müze olarak kalması gerektiğini dile getirdi.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kararla birlikte Ayasofya yeniden ibadete açılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar; Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya olmak üzere uluslararası toplumda büyük ses getirdi.

ENDİŞE DUYUYOR

Yabancı basının geniş yer ayırdığı karara ABD'nin eski başkan yardımcısı ve kasım ayındaki başkanlık seçiminde demokratların adayı Joe Biden, tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi, Türkiye'nin aldığı karardan derin endişe duyduğunu söyledi.

ERDOĞAN’A ‘KARARINDAN’ DÖN ÇAĞRISI

Biden, 85 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karardan dönme çağrısı yaptı. Biden, Ayasofya'ya herkesin "eşit" erişim sağlanmasına olanak sağlayan "müze" statüsünün korunmasını istedi.

“DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM”

Biden, “Ayasofya 1985'ten beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası statüsüne de sahipti. Türk hükümetinin Ayasofya'yı camiye çevirme kararından derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu kararı iptal etmesini, bunu tersine çevirip bu kıymetli yerin mevcut müze statüsünün korunması ve herkese eşit erişim sağlanmasını şiddetle tavsiye ediyorum.” dedi.